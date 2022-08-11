«Я положил ее к себе на колени и вонзил нож»: Любовник показал на видео, как жестоко зарезал порноактрису Анастасию Гришман

Парень убитой порноактрисы Анастасии Гришман подробно показал, как зарезал ее Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный подозреваемый по громкому делу об убийстве порноактрисы и тик-токерши Гришман рассказал и показал на следственном эксперименте, как убивал девушку. 24-летний Дмитрий уверяет, что девушка сама попросила убить ее. Во время следственного эксперимента он показал на видео, как жестоко зарезал порноактрису Анастасию Гришман. Кадры следственный комитет показал 11 августа 2022 года.

- Я лежал на кровати и в какой-то момент приподнялся, и нанес в шею удар. Потом я перевернул ее и положил на колени. После я перевернул ее и уже все... через время она скончалась, - рассказал Дмитрий.

По данным следствия, парень нанес в шею девушки около шести ударов ножом.

Дмитрий зарезал Настю на кровати Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убил парень порноактрису на кровати, но после аккуратно переложил ее тело в ванну, сам покинул квартиру. Труп был обнаружен спустя неделю после убийство 10 августа.

На данный момент Дмитрию уже предъявлено обвинение в убийстве. 11 августа его ожидает суд, где ему изберут меру пресечения.

Известно, что это Дмитрий привел Анастасию в порно-индустрию. Сама девушка также была звездой тик-тока, а также владела тату-студией. Парень, а также его друзья уверяют, что порноактриса сама просила ее убить. Якобы, у Дмитрия это получилось сделать лишь с третьего раза.

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