20 дополнительных автобусов пустят на маршрут № 123 от улицы Жени Егоровой до метро «Ладожская»

На 123-й маршрут пустят 20 дополнительных автобусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 20 дополнительных автобусов усилят маршрут №123, который идет с одного конца города на другой - от остановки «Улица Жени Егоровой» до станции метро «Ладожская». Ранее на недостаток транспорта жаловались жители Петербурга.

- Автобусы по этому популярному маршруту будет ходить чаще. За счет этого снизится интервал движения. В часы «пик» интервал составит всего десять минут, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, в июле в рамках третьего и последнего этапа транспортной реформы с улиц Петербурга пропали последние маршрутки. Вместо них появились 48 новых автобусных маршрутов. А всего в рамках новой модели обслуживания, было отменено 238 коммерческих маршрутов, которые заменили сотней социальных.