Арбитражный суд признал банкротом петербургского экс-банкира Ебралидзе

Экс-банкира Ебралидзе признали банкротом. Фото: rospisatel.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бизнесмена и бывшего банкира Александра Ебралидзе. Об этом говорится в материалах решения суда, размещенных ан портале «Электронное правосудие».

- Суд признал Ебралидзе банкротом и ввел процедуру реализации его имущества, - пишет «Деловой Петербург».

Также решением суда назначен и внешний управляющий который должен будет руководить процессом по выплате долгов экс-банкира.

Банкротство бывшего владельца «Констанс-банка» инициировали из-за долга в 34 миллиарда рублей. Также в реестр кредиторов включен и еще одни долг на 5,5 миллиардов.

Напомним, что в сентябре арбитражный суд уже признал банкротом группу «Талеон», принадлежащую Ебралидзе. Причиной стал иск о возврате все тех же 5,5 млрд.

Сем экс-банкир продолжает находиться под следствием по делу о пропаже трех миллиардов рублей из «Констанс-банка».