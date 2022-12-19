Здание бывшего детсада сносят у дома Басевича в Петербурге

У дома Басевича тяжелая техника начала сносить постройки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тяжела техника начала сносить здание бывшего детского сада, территория которого примыкает к знаменитому дому Басевича на Большой Пушкарской, 7. В будущем в самом историческом здании должна разместиться Академия танца Бориса Эйфмана. Однако градозащитники долгое время протестовали против перестройки дома.

- С утра понедельника происходит снос детского сада на Большой Пушкарской, 9. Теперь и территория детского сада, и сквера будут «под обрез фундамента» застроены, - сообщают градозащитники в соцсетях.

Напомним, что за последние несколько лет дом Басевича горел несколько раз. Активисты подавали иски в суды, чтобы изъять объект у Академии танца, однако иски были отклонены.

В октябре 2022 года Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством. Тем не менее, проект по созданию академии остается в силе.