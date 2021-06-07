Дом Басевича загорелся в третий раз за неделю

Последний пожар вспыхнул в Доме Басевича утром в понедельник, 7 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свыше десятка раз горел Дом Басевича с момента расселения в 2008 году. Семь пожаров пришлись на прошедшую часть 2021 года. Три из них произошли за июнь (а ведь сегодня только 7 число). Словом, страсти вокруг исторического здания накаляются в геометрической прогрессии. И как некстати в выборный год.

Последний пожар вспыхнул в Доме Басевича утром в понедельник, 7 июня: в здании в очередной раз загорелся мусор, тушить который примчалась команда из шестнадцати спасателей. С предыдущего пожара на тот момент прошло меньше суток, тогда пламя охватило шестьдесят квадратных метров пустующих комнат.

ДА И НЕ ПАМЯТНИК ВОВСЕ

С вопросом о том, почему историческое здание, находящееся под охраной государства, продолжает пылать в самом сердце Петербурга с завидной регулярностью, пугая жителей соседних домов, пешеходов оживленной Большой Пушкарской и пассажиров, ожидающих автобуса на соседней остановке, «Комсомолка» обратилась везде.

В Комитете по охране памятников, в Комитете имущественных отношений Петербурга и в администрации Петроградского района от комментариев отказались, сославшись на то, что здание передано в пользование Академии танца Бориса Эйфмана, что памятником оно не является и что разбираться в пожарах вообще не в компетенции ведомств.

Борьба за Дом Басевича длится не первый год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Академии танца Бориса Эйфмана уточнили, что Дом Басевича не находится в пользовании учреждения (и пригласили на первый выпуск юных танцоров). В Театре балета Бориса Эйфмана на момент подготовки публикации ответить на запрос «Комсомолки» не успели (мы обязательно опубликуем ответ в следующей статье о Доме Басевича). В Комитете по культуре, который является единственным учредителем театра, от комментариев также отказались. Связаться с вице-губернатором Борисом Пиотровским, отвечающим за культуру в культурной столице, не удалось.

– Участившиеся пожары не могут быть случайными: это похоже на систематическое выжигание исторического объекта, – считает заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. – Пока пожары, к счастью, локальные, без обрушений: все-таки кирпичная кладка не так легко поддается огню. Между тем, это городское имущество, которое передано в пользование театру на определенных условиях. Там должны быть организованы охрана, консервация. Но сегодня в доме могут свободно разгуливать посторонние.

ДИАЛОГ УМЕСТЕН

Борьба за Дом Басевича длится не первый год. В ней были и обращения в МВД и СК, и попытки наладить диалог с Эйфманом через Александра Сокурова. Увы, в театре уверены, что повода для общения с градозащитниками и местными жителями нет. Это и понятно: эскизный проект театра одобрен КГИОП; поддержал Смольный и экспертизу от застройщика, которая признала все пять дворовых корпусов аварийными и подлежащими сносу.

– Спор касается именно объема аварийных конструкций. По альтернативному независимому обследованию, которое прошло в 2020 году, как минимум половину из них можно отремонтировать и сохранить, – подчеркивает Кононов. – Сейчас положительное заключение КГИОП на эскизный проект оспаривается в суде. Судьба Дома Басевича будет зависеть от решения Фемиды и от итога борьбы за соседний участок, где хотят разместить один из корпусов академии.

Семь пожаров пришлись на прошедшую часть 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Он, по задумке застройщика, встанет на место сквера и детского сада. Местные против: зелени и садиков на Петроградке и так в дефиците. Переживает народ и за сохранность соседних домов, которые продолжают оставаться населенными. Ведь неизвестно, что может произойти с грунтом при сносе застройки столь обширной и столь давней.

– Строго говоря, приспособить здание под нужды академии – может, не так идеально и дешево, но все-таки – можно было бы и без сноса, – уверены в ВООПИК. – В этой ситуации давно обещанный диалог с жителями, который декларируют региональные власти, был бы очень уместен. Он помог бы найти компромисс между общественными интересами и коммерческой выгодой. Ну, а пока мы будем добиваться сохранения здания всеми законными способами.

КОНКРЕТНО:

Хронология пожаров Дома Басевича. 2021 год (по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу):

18 апреля, 13.35 – загорелось восемьдесят квадратных метров зданий, дом тушили двадцать человек;

10 мая, 16.52 – на лестнице на шестом этаже вспыхнул мусор на площади в три «квадрата», пожар тушили девять спасателей;

16 мая, 01.56 – огонь охватил 25 квадратных метров сооружения, на месте работали восемнадцать спасателей;

Доходный дом Басевича был построен в 1912 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18 мая, 17.54 – на шестом и седьмом этажах вспыхнули двести метров пространства, пожар по повышенному номеру сложности тушили 32 человека;

1 июня, 15.13 – на четвертом этаже загорелась гора мусора площадью в один «квадрат», ее тушила дюжина пожарных;

6 июня, 12.24 – пламя объяло шестьдесят квадратных метров здания, на место выезжали 26 спасателей;

7 июня, 08.36 – пожар площадью в один квадратный метро тушили шестнадцать огнеборцев.

СПРАВКА «КП»:

Доходный дом Басевича (современный адрес – Большая Пушкарская улица, 7) был построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского для инженера-технолога Иссахара Басевича. Последний сам участвовал в возведении здания, а затем расположил в нем свою строительную контору. Басевич известен тем, что участвовал в сооружении 2-го Елагина моста и зданий на Кронверкской улице. Ансамбль в стиле модерн включил лицевой корпус, пять флигелей и два двора. В 2007 году дом признали аварийным, в 2008 – расселили, в 2016 на здание появился претендент в лице Академии танца Бориса Эйфмана. Здание не является памятником, но носит статус исторического, а потому его облик и неаварийные несущие конструкции охраняются законом.