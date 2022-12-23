План по строительству метро в Петербурге в 2022 году выполнен на 85%

Метрострой выполнил годовой план на 85%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метрострой выполнил план 2022 года на 85%. Об этом подводя итоги сезона, заявили в пресс-службе компании. В списке работ станции сразу на трех линиях плюс капитальный ремонт «Чернышевской».

- В 2022 году АО «Метрострой Северной Столицы» завершило основные горнопроходческие работы на Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиях, - сообщает пресс-служба МССС.

В первом случае речь идет о станции «Большой проспект». Здесь начата подготовка к строительству вестибюля и монтажу эскалаторов. Первых пассажиров станция примет в 2024 году. Также на оранжевой ветку строится предыдущая станция «Театральная». Но ее поезду будут проезжать мимо - пока не решен вопрос с местом расположения наземного вестибюля.

Также в 2024 году пустят в эксплуатацию две станции новой, коричневой ветки: «Юго-Западная» и «Путиловская».

А на зеленой, Невско-Василеостровской линии, в 2022 году начаты подготовительные работы к строительству тоннелей до «Богатырской» («Яхтенная»). Проходческий щит «Надежда» пустят в движение во втором квартале 2023 года.