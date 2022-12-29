Завод "Тойота" планируют перезапустить, но уже без японцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 29 декабря 2022 года: мы собрали главные новости минувших суток. Так, глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о судьбе завода Toyota в Петербурге, хакрытого после 15 лет работы. На нем все же планируется возобновление производства автомобилей. Точнее, «скорее всего», как выразился Мантуров. Сейчас Минпромторг вместе с властями Петербурга ищет нового владельца для предприятия. Сами японцы в России работать больше не хотят.

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