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НовостиОбщество16 января 2023 8:36

Сроки строительства Судебного квартала в Петербурге сдвинули до 2028 года

На этот же строк перенесен срок ввода в строй Дворца танцев Бориса Эйфмана
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сроки строительства Судебного квартала сдвинули на 2028 год.

Сроки строительства Судебного квартала сдвинули на 2028 год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сроки строительства Судебного квартала на территории парка «Тучков Буян» снова сдвинуты. Причем, сразу на четыре года. Теперь здание, в котором должен располагаться Верховный суд России, появится не ранее 2028-го. На тот же срок перенесено строительство и Дворца танцев Бориса Эйфмана.

- Окончание строительства комплекса зданий для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге перенесено на 2028 год, следует из Федеральной адресной инвестиционной программы, - пишет РБК.

Напомним, что решение о переносе Верховного суда из Москвы в Петербург было озвучено в 2012 году. Построить комплекс зданий планировали в квартале на проспекте Добролюбова, на месте здания НИИ прикладной химии.

Однако в 2019 году было решено создать между Тучковым и Биржевым мостами зеленую зону с общественным пространством и Дворцом танца Эйфмана. Парк Назвали «Тучков Буян». Но в 2022 году стало известно, что здания судебного квартала все же построят, однако и парк тоже будет, заверяли в Смольном.