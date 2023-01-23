Суд отказался признать памятником здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности в Петербурге

Суд отказался признать здание ВНИИБ памятником. Фото: vk.com/vniib

Городской суд Санкт-Петербурга отказал градозащитникам, которые требовали отменить решение властей и признать памятником здание бывшего института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Петербурге.

- Суд рассмотрел исковое заявление о признании недействующим распоряжения КГИОП от «Об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности». Суд истцам отказал., - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что тяжба градозащитников с чиновниками Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга длится уже три года. В 2020 году инвестору, выкупившему здание на 2-м Муринском проспекте, 49, было дано разрешение построить на месте ВНИИБ жилой комплекс.

Но градозищитники оспорили это решение, подав в суд на КГИОП, который не считал здание в стиле сталинского ампира памятником. Затем были новые суды, которые привели всех в горсуд. Он встал на сторону Смольного.