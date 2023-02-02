Суд отложил заседание экс-главы Роспотребнадзора, требующего 12 млн рублей за суды над ним по делу о гибели детей на Сямозере

Продолжаются суды по делу о Сямозере. Фото: Игорь ПОДГОРНЫЙ / ТАСС

Петрозаводский городской суд отложил заседание по иску бывшего главы Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, который требует 12 миллионов рублей за суды над ним по делу о гибели 14 детей на Сямозере во время отдыха в детском лагере в июне 2016 года. Напомним, ранее мужчину дважды оправдывали. Пенсионер жаловался, что стал инвалидом за время судебных разбирательств и потерял престижную работу, поэтому он и требует такую большую сумму от казначейства.

- Суд отложили на 9 февраля, - уточнил spb.kp.ru адвокат Коваленко Михаил Ямчитский. – Не смогли допросить свидетеля, супругу моего подзащитного. Она болеет. Разве что приобщили документы о приеме на работу, увольнении, табели рабочего времени, а также справку, что не получал зарплату, пока находился под домашним арестом. Еще прикрепили положительные характеристики на Коваленко.

По словам адвоката, экс-глава Роспотребнадзора Карелии хочет право на реабилитацию. Родители погибших детей видят в этом игру на публику и не верят в то, что он пострадал и морально, и физически. Отцы и матери по-прежнему считают, что Роспотребнадзор должен был ответить за плохую безопасность в детском лагере.

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