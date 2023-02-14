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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 11:07

Карета с лошадьми, влетевшей в толпу людей, не имела права находиться на Дворцовой площади

В Смольном подтвердили, что влетевшая в людей карета находилась на Дворцовой площади незаконно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ДТП с каретой не было бы, если бы соблюдались все правила.

ДТП с каретой не было бы, если бы соблюдались все правила.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Комитете по транспорту дали ответ по поводу инцидента, произошедшего на Дворцовой площади еще 2 января. Тогда в толпу туристов и гулявших горожан влетела карета с лошадьми. В результате ЧП пострадали три человека: мужчина и его двое детей. Владелец кареты обвинял во всем пьяного туриста, схватившего лошадь за поводья. Но, как оказалось, кареты на Дворцовой в принципе быть не могло.

- Движение транспорта, к которому относятся и гужевые повозки, на Дворцовой площади было запрещено на период проведения Рождественской ярмарки распоряжением профильного комитета с 13 декабря 2022 года по 23 января 2023-го, - говорится в ответе Комитета по транспорту на запрос депутата Заксобрания Петербурга Алексея Цивилева.

Кроме того, правила дорожного движения прямо запрещают водителям гужевых повозок запрещается оставлять лошадей без надзора на дороге.

Сейчас разбирательства по инциденту еще идут, но с 1 февраля лошадей и повозки перестали пускать на Дворцовую площадь.