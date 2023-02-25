СК завел дело после нападения на бойца ОМОНа в центре Петербурга

СК завел дело после стрельбы в омоновца в центре Петербурга. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после нападения на бойца ОМОНа в самом центре Петербурга. По версии следствия, все произошло утром 24 февраля у входа на станцию метро «Гостиный двор».

- Обвиняемый, в ответ на законные требования сотрудника ОМОН ГУ Росгвардии о прекращении нарушения общественного порядка произвел два выстрела из охотничьего гладкоствольного ружья, - сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Петербургу.

Пострадавший омоновец получил тяжелые ранения и был госпитализирован в одну из клиник города. Сейчас за его жизнь борются врачи.

С места происшествия следователи изъяли два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. По предварительным данным, у нападавшего с собой были бутылки с зажигательной смесью, которые он хотел бросить в машину ОМОНа.

Мотивы нападавшего устанавливаются. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.