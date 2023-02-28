Аэропорт Пулково закрыт для гражданских самолетов до 12:00

В небе над Петербургом нет ни одного самолета. Фото: flightradar24.com

Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты. Воздушная гавань закрыта для гражданской авиации до 12:00. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- В Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Предварительно причиной введения режима закрытого неба стал неопознанный летающий объект. По словам одного из пилотов гражданских самолетов, с которым пообщался корреспондент spb.kp.ru, на экране радара государственную границу России пересекла «метка» неизвестного объекта.

Был объявлен так называемый план «Ковер», а на перехват «метки» отправились боевые самолеты. Небо над Петербургом закрыто в радиусе 200 километров. Все гражданские самолеты разворачивают на запасные аэродромы.

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