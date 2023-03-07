Что произошло после дерзкого поведения фигуристки Александры Трусовой на автограф-сессии в финале Гран-при России

Александра Трусова отметила в Петербурге бронзовую медаль своего парня Марка Кондратюка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошли два дня с момента финала Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге, где не смогла участвовать Александра Трусова из-за проблем со спиной. Однако девушка приехала в Петербург в воскресенье – поболеть за своего парня Марка Кондратюка. Он в итоге взял бронзовую медаль. Пока шло награждение, фанатки Трусовой увидели ее в подтрибунном помещении и начали умолять дать автограф.

На автограф-сессии Саша была резка с фанатками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Саша, конечно, ответила положительно. Но в какой-то момент из-за сильных криков болельщиц она попросила их «не орать». А на высказывание одной из фанаток, что Саша войдет в историю, та дерзко ответила: «Вообще-то я уже вошла в нее». После этого Александра упала в объятия Марка Кондратюка, и они убежали в «подтрибунку»

Саша уже танцует, несмотря на травму спины. Фото: t.me/avtrusovaofficial

После этого Сашу раскритиковали поклонники фигурного катания, заявив о ее хамском поведении. Но нашлись и заступники, которые не верили, что она общаться в таком тоне. Во всяком случае, самой Трусовой было не до этого. В Петербурге она отмечала бронзовую медаль с Кондратюком, а также разъезжала по городу на автомобилях премиум-класса, которые рекламировала у себя в соцсетях.