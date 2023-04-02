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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 19:50

При взрыве в кафе в Петербурге пострадали журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк»

За помощью врачей обратились 25 человек, погиб военкор Владлен Татарский
Антон РАТНИКОВ
Журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» Сергей Чаулин пострадали при взрыве в кафе в Петербурге.

Журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» Сергей Чаулин пострадали при взрыве в кафе в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали, по официальным данным, 25 человек. Среди них есть журналистка Татьяна Любина и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллине Сергей Чаулин. Об этом сообщил член Русского географического общества Владимир Дервенев.

- В Питере пострадали два близких мне человека. Только вчера я сам дискутировал в этом кафе, а сегодня такая беда, и меня там не было только лишь благодаря тому, что я был занят с киногруппой из Первопрестольной, - написал он в своем блоге во ВКонтакте.

Татьяна Любина - автор портала Tribuna, который пишет для русскоговорящих жителей Эстонии. Сергей Чаулин известен своими акциями, связанными с данью памяти советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. Он неоднократно имел проблемы с властями Эстонии.

Взрыв в Петербурге прозвучал около 18.00 во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин. - Прим.ред.). Сам журналист погиб, 25 человек пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».