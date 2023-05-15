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НовостиПроисшествия15 мая 2023 20:01

Автомобиль загорелся на улице Зины Портновой в Петербурге

Сведения о пострадавших не поступали
Элеонора КУРЮМОВА
Автомобиль загорелся на улице Зины Портновой.

Автомобиль загорелся на улице Зины Портновой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздний вечером 15 мая у 21-го дома по улице Зины Портновой загорелся автомобиль. Пламя возникло и охватило моторный отсек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

Для одних жителей Кировского района наступление девяти вечера ознаменовалось огненным шоу. Но, конечно же, не для владельца пострадавшего француза. Как стало известно, машину удалось потушить четырем пожарным очень быстро: с момента, как на пульт службы поступило сообщение, прошло меньше десяти минут. А вот сколько времени и денежных средств придется потратить хозяину «Рено» на его восстановление, пока что неизвестно. Горящие машины в Северной столице превращаются в почти ежедневное явление. Так, ранее spb.kp.ru писала, что автомобиль загорелся на улице Афанасьева, Котина, а также на Лазаревском мосту в Петроградском районе Петербурга.