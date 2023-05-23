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НовостиПроисшествия23 мая 2023 19:15

Главе СК доложат о расследовании из-за трех погибших от взрыва во время сварочных работ в Ленинградской области

Ранее сообщалось, что взорвался понтонный ящик
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва с тремя погибшими. Фото: Скриншот видео

Бастрыкину доложат о расследовании взрыва с тремя погибшими. Фото: Скриншот видео

Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета Ленобласти доложить о расследовании и всех выясненных обстоятельствах взрыва в деревне Новосергиевка. Напомним, что во время сварочных работ во Всеволожском районе погибли три человека, а еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц региона. Об этом сообщили в пресс-службы Следственного комитета РФ.

– Местные надзорные органы уже возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, из-за которых пострадали и погибли люди, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, на место происшествия во второй половине 23 мая прибыли следователи и криминалисты. Они осмотрели участок, где произошел взрыв с помощью квадрокоптера, газоанализатора и других измерительных приборов. К слову, правоохранители успели допросить и руководителя, и сотрудников причастной к делу организации.