Скандального доцента СПбГУ уволили после сообщений о травле студентов-патриотов

Скандального доцента СПбГУ уволили после сообщений о травле студентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее spb.kp.ru писала, что одного из доцентов СПбГУ временно отстранили от преподавательской деятельности из-за подозрений в оскорблении студентов-патриотов, а также погибшего на спецоперации универсанта Федора Соломонова. Но 2 июня ректор университета подписал приказ об увольнении преподавателя из-за решения комиссии по этике вуза. Документы уже появились на сайте учреждения.

– Проректора по безопасности попросил проверить сотрудника Института истории, из-за публикаций в соцсетях. Там выражалось мнение против спецоперации на территории Украины, – пояснили в решении университетского совета.

Выяснилось, что экс-педагог вместо того, чтобы почтить память универсанта-героя, начал «иронизировать над произошедшим». В свое оправдание он сообщил, что его учетную запись взломали. И кто-то неизвестный публиковал сообщения, порочащие его честь и достоинство.

Но у комиссии подобные высказывания доверия не вызвали, поэтому действия доцента признали несовместимыми с «высоким статусом универсанта и преподавателя».