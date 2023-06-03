Виновник массового ДТП на Софийской стал фигурантом уголовного дела

В результате ДТП пострадало 16 людей. Фото: соцсети

Водитель грузовика, ставший виновником массового ДТП на Софийской улице утром субботы, попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейское следствие возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего виновника массового ДТП во Фрунзенском районе, - уточнили в ведомстве. Дело касается нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителю может грозить до трех лет в неволе.

Крупная авария случилась около 8:40 на Софийской улице, вблизи проспекта Славы. Полиция уже установила, что грузовик «Ивеко» ехал по проспекту в сторону Пражской улицы, но на пересечении с Софийской наехал на двигавшийся впереди него «Опель». Неаккуратный маневр выбросил грузовик на полосу встречного движения, где фура смяла сразу десять автомобилей.

В результате ДТП пострадало 16 человек, в том числе два ребенка - они получили травмы средней степени тяжести. По данным полиции, водитель и две пассажирки автомобиля «УАЗ Патриот», который первым попал под колеса грузовика, получили тяжелые травмы. Часть пострадавших даже пришлось деблокировать из салона с помощью гидравлического инструмента.