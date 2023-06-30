Последнего ангела известного в Петербурге скульптора хотят установить на Матисовом острове

На Матисовом острове хотят установить последнего ангела известного в Петербурге скульптора. Фото: музей петербургских ангелов

В Петербурге хотят установить последнюю работу погибшего во время пандемии скульптора Романа Шустрова. Художник известен горожанам по фигуркам ангелов, которые установлены в парках. Один из самых знаменитых украшает Измайловский сад. Нового ангела планируют поставить на Матисовом острове. Об этом сообщает музей петербургских ангелов.

Пока макет, представляющий ангела в берете и с ветряком в руках, существует только в пластилине. Сейчас сотрудники музея собирают деньги на отливку будущей скульптуры из бронзы. В частности, чтобы поскорее набрать нужную сумму, вечером 13 июля на улице Декабристов, 54 проведут концерт «Музыка ангелов».

- Вырученные от концерта средства пойдут на доработку, отливку и установку последнего, незавершенного ангела Романа Шустрова. Это будет четвертый по счету бронзовый ангел Романа Шустрова в городе, - добавили в музее.

В руках ангел держит ветряк. Фото: музей петербургских ангелов

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