Лжеминеры в третий раз за лето угрожали взорвать крейсер «Аврора» в Петербурге

Крейсер «Аврора» угрожали взорвать третий раз за лето. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лжеминерам, видимо, полюбился крейсер «Аврора» в Петербурге. Сначала его угрожали взорвать 4 июля, а потом 7 августа. Оба вызова оказались ложными. А 16 августа полицейским уже в третий раз за лето пришлось обследовать символ октябрьской революции. Взрывчатых веществ или взрывных устройств на судне не нашли. Эвакуацию не проводили. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В полицию обратилась сотрудница службы детского «телефона доверия». Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил о минировании музея «Крейсер «Аврора». Злоумышленник использовал IP-телефонию, - уточнил источник.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В тот же день неизвестные угрожали взорвать торгово-развлекательный центр «Галерея». Правоохранители обследовали ТРЦ и не нашли ничего взрывоопасного.