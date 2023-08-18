Пожар на элитной яхте в Петербурге не повлиял на воздух в округе

Пожар на яхте на Крестовском острове не повлиял на состояние воздуха в округе. Фото: t.me/sztproc

Около пяти часов вечера на Петровской косе вспыхнула девятиметровая яхта. Огонь охватил 50 квадратных метров судна. Из-за этого в воздух поднимались черные и густые клубы дыма. Но жителям домов в округе переживать не стоит. Пожар не повлиял на состояние воздуха. Специалисты отобрали пробы и не нашли в них превышения концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

- Согласно результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных 17 августа на территории ближайшей к месту пожара жилой застройки, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что огонь тушили семь пожарных машин и 32 человека личного состава МЧС. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала поломка генератора.