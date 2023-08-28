Задержан напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге

Полицейские задержали мужчину, напавшего на журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Журналистка Al Jazeera Arabic Рания Дриди подверглась нападению в Петербурге. Поздним вечером 24 августа у бизнес-центра на Зольной улице к ней подбежал мужчина, ударил по голове и скрылся. Девушке потребовалась медицинская помощь и ее увезли в больницу. Напавшего разыскивали несколько дней. И вот, 28 августа, его местонахождение удалось установить и задержать. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Напавший на журналистку Al Jazeera Arabic у бизнес-центра в Петербурге задержан. Конфликт с прохожим произошел из-за того, что ему не понравилась, что девушка его снимала, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Напомним, что врачи диагностировали у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области. После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о побоях. Мужчине теперь грозит до двух лет тюрьмы.