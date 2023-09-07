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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:37

В ДТП на трассе «Скандинавия» погибли дети из школы-интерната олимпийского резерва

В ДТП с фурой на трассе «Скандинавия» попали воспитанники школы-интерната «Олимпийский резерв»
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Фура влетела в группу воспитанников школы-интерната «Олимпийский резерв» на велосипедах на трассе «Скандинавия». Фото: прокуратура Ленобласти

Фура влетела в группу воспитанников школы-интерната «Олимпийский резерв» на велосипедах на трассе «Скандинавия». Фото: прокуратура Ленобласти

Страшное ДТП произошло сегодня, 7 сентября, на трассе «Скандинавия» в районе развязки на поселок Огоньки. Фура влетела в группу детей, которые ехали по краю дороги на велосипедах, и машину сопровождения. Как оказалось, в аварию попали воспитанники школы-интерната «Олимпийский резерв». Информацию spb.kp.ru подтвердили в школе. По предварительным данным, погибли два ребенка и еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, из которых один взрослый.

- По трассе ехала группа девочек. К сожалению, две из них погибли, - рассказали «Комсомолке» в школе.

На месте работают экстренные службы. Из-за аварии трассу «Скандинавия» перекрыли в сторону Выборга. Объезд организован с 52 по 65 километр дороги.

Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать. Полицейским выясняют, по какой причине большегруз наехал на детей.