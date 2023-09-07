Движение по участку трассы «Скандинавия» перекрыли из-за смертельного ДТП с фурой

Часть трассы «Скандинавия» перекрыли из-за ДТП с фурой, в котором погибли велосипедистки. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Смертельное ДТП произошло утром на трассе «Скандинавия». Группа девочек-подростков из школы олимпийского резерва ехала по краю проезжей части, когда в сопровождающую их машину врезалась фура. От удара легковушка улетела в группу спортсменок. К сожалению, две школьницы погибли. Кроме того, 10 человек пострадали. Часть трассы из-за случившегося пришлось полностью перекрыть. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Северо-Запад.

- Движение на 59-м километре федеральной дороги А-181 «Скандинавия» в сторону Выборга с 12:30 7 сентября полностью перекрыто (в обратном направлении открыто в штатном режиме), - передает пресс-служба.

По данным полицейских, объезд организован с 52 по 65 километр трассы. Напомним, что после случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее за собой смерть людей. Водителя фуры задержали и допросили.