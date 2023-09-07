Систему оплаты парковок восстановили в Петербурге после технического сбоя

Система оплаты парковок в Петербурге вновь заработала после сбоя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 7 сентября в Петербурге произошел технический сбой в системе оплаты парковок. Автомобилисты не могли заплатить за стоянку в течение примерно двух часов. Но сейчас систему уже восстановили, и оплата принимается в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Возможность оплаты парковочной сессии восстановлена, - передает пресс-служба.

Отмечается, что в районе часа дня автомобили парковочной инспекции вновь вышли на маршруты и проверяют оплату парковки.

Кстати, петербуржцы остались недовольны сбоем в системе. Судя по комментариям в соцсетях центра управления парковками, дозвониться до организации у некоторых так и не получилось. Возможно, это было связано с тем, что на номер звонили слишком много человек.

Напомним, в центре Петербурге перекроют часть улиц 11 и 12 сентября из-за крестного хода. Ограничения коснутся в том числе Невского проспекта, где ездить нельзя будет полдня.