Почти 210 тысяч человек поставили вакцину от гриппа в Петербурге за 10 дней

В Петербурге с начала прививочной кампании вакцину от гриппа поставили более 209 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением осени традиционно растет заболеваемость гриппом. Чтобы защитить себя от этого вируса, специалисты рекомендуют ставить вакцину. В Петербурге прививочная кампания началась с 28 августа. Горожан приглашают в поликлиники и мобильные пункты для вакцинации. И за десять дней кампании этой возможностью воспользовались уже более 209, тысяч жителей Северной столицы. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

- На 7 сентября в Петербурге привито более 209,6 тысячи человек. В том числе в передвижных пунктах - 13,8 тысячи горожан, выездными бригадами - более 17 тысяч человек, - уточнила Лариса Соловьева.

Напомним, что в планах властей привить 60 процентов населения города, а если в цифрах, то более 3,2 млн человек. Это нужно для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Кстати, в сентябре для горожан открыли почти 50 передвижных пунктов вакцинации. Например, их можно встретить у станций метрополитена.