Уголовное дело возбудили после отравления 56 человек в школе №608 в Петербурге

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в Петербурге после массового отравления детей и взрослых в школе №608. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Петербурге после отравления 56 человек в школе №608. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Напомним, что учеников и взрослых начали госпитализировать после обычного обеда в школьной столовой. Сейчас в стационарах остаются 25 человек, из которых 22 - дети.

- Установлено, что на основании контракта питание детей организовано силами профильной организации АО «Комбинат питания «Кировский». В ходе выездной проверки выявлены грубые нарушения безопасности при оказании услуг поставщиком питания, - указали в ведомстве.

В частности, сотрудники комбината нарушают порядок и технологию приготовления еды, не соблюдают условия хранения продуктов, и в целом имеют низкую квалификацию.

Добавим, что в самой школе также нашли нарушения. Так, там не созданы условия для соблюдения детьми личной гигиены, в помещениях бегают тараканы, и не все сотрудники столовой имеют медицинскую книжку. После проверки, Роспотребнадзор закрыл школу на карантин.

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