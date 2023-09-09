Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 11:12

69 человек поступило в больницы Петербурга из-за отравления едой из доставки

Число отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 69
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Почти 70 человек отравились обедами из доставки в Петербурге.

Почти 70 человек отравились обедами из доставки в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге все больше людей стали жаловаться на симптомы отравления после того, как они поели еду из доставки «Самокат». На данный момент в городе уже выявили 69 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в городском Управлении Роспотребнадзора. Напомним, что изначально в больницы Северной столицы попали 34 человека, а позднее число пациентов выросло до 41. Как оказалось, все они ели обеды от компании «Грин Бокс».

- На 9 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у одного ребенка, - передает пресс-служба.

У одного из отравившихся обнаружена бактерия Salmonella. Сейчас в стационарах остаются лечиться 44 человека, в том числе и ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Проводим внутреннее расследование»: Сервис доставки остановил продажу обедов после отравления 34 петербуржцев

Сервис доставки «Самокат» начал свое расследование после отравления 34 петербуржцев (подробнее)

Число отравившихся обедами из доставки в Петербурге выросло до 41

Среди отравившихся обедом из доставки в Петербурге оказался ребенок (подробнее)