69 человек поступило в больницы Петербурга из-за отравления едой из доставки

Почти 70 человек отравились обедами из доставки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге все больше людей стали жаловаться на симптомы отравления после того, как они поели еду из доставки «Самокат». На данный момент в городе уже выявили 69 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в городском Управлении Роспотребнадзора. Напомним, что изначально в больницы Северной столицы попали 34 человека, а позднее число пациентов выросло до 41. Как оказалось, все они ели обеды от компании «Грин Бокс».

- На 9 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у одного ребенка, - передает пресс-служба.

У одного из отравившихся обнаружена бактерия Salmonella. Сейчас в стационарах остаются лечиться 44 человека, в том числе и ребенок.

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