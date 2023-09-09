Прокуратура начала проверку после отравления 69 петербуржцев едой из доставки

Прокуратура проводит проверку по факту отравления петербуржцев едой из доставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура организовала проверку по факту отравления 69 петербуржцев готовое едой от «Грин Бокс». По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, что горожане заказали еду из сервиса доставки «Самокат». Там уже сняли продукцию этого поставщика с продажи и начали собственное расследование. Также проверку проводит Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

- Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, оказывающей услуги по питанию населения, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Также в ведомстве поставили на контроль ход и результаты проверки, которую проводят в Роспотребнадзоре. Отметим, что на производстве сотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений. В частности, в компании не соблюдали процесс приготовления пищи, сроки годности продуктов и условия их хранения, персонал не проходил медосмотр, а сами помещения не соответствовали санитарным нормам.

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