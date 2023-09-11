Суд Петербурга отменил штраф сотруднику «Зенита» за бурное празднование победы

Суд Петербурга отменил штраф начальнику охраны «Зенита» за бурное празднование победы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шумиха вокруг бурного празднования победы «Зенита» в Чемпионате России по футболу до сих пор не умолкает. В мае в Петербурге прошел автопробег, который сопровождали более тысячи фанатов. Некоторые болельщики вели себя не воспитанно, поджигали пиротехнику и топтали газон. Сам футбольный клуб за это оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Не обошлось и без штрафа в адрес охранника. Суд считал, что начальник обеспечения безопасности мероприятий «Зенита» должен был сохранять общественный порядок, но не смог этого сделать. Поэтому его обязали выплатить 60 тысяч рублей. Однако охранник не согласился с этим требованием и подал жалобу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда отменил, производство прекратил в связи с истечением сроков давности, - говорится в сообщении.

Кстати, на решение суда о штрафе в 300 тысяч рублей в отношении футбольного клуба также подана жалоба.