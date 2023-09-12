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НовостиАвто12 сентября 2023 5:17

Зона платной парковки заработала в Петербурге в штатном режиме

Парконы вновь начнут патрулировать зоны платной парковки
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Работу платных парковок восстановили в Петербурге.

Работу платных парковок восстановили в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге несколько дней подряд в работе системы платной парковки наблюдались проблемы. Технический сбой произошел в середине прошлой недели и устранить его смогли только к утру 11 сентября. Однако днем в понедельник вновь заметили неполадки, только уже в работе мобильного приложения парковок. Как оказалось, проблемы появились из-за перехода на отечественное программное обеспечение. Сейчас сбой уже устранили, и к утру 12 сентября зона платной парковки заработала в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Зона платной парковки в Петербурге работает в штатном режиме. Напомним, что оплатить парковку необходимо в течение 15 минут после размещения машины на парковочном месте. Покинуть место стоянки нужно не позднее, чем через 10 минут по истечении оплаченного времени, - добавили в пресс-службе.

В случае возникновения вопросов автомобилистов просят звонить в Центр управления парковками по телефону: 417-50-00.