Суд на два месяца приостановил работу Greenbox после массового отравления петербуржцев

Суд Петербурга приостановил деятельность компании Greenbox на два месяца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тараканы и мухи, отсутствие маркировки и некачественная уборка - все это далеко не весь список нарушений, которые выявили на производстве компании Greenbox. Организация готовила обеды и доставляла их в сервис «Самокат», а оттуда продукция уходила петербуржцам. По последним данным, из-за блюд компании отравились 274 человека, трое из которых дети. На Greenbox завели административное дело о нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Суд его уже рассмотрел и решил закрыть компанию на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Представитель компании нарушения признал частично, пояснил, что часть из них уже устранена. Просил о приостановлении деятельности на 30 суток. Однако суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток, - говорится в сообщении.

Напомним, что в отношении компании также возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности.