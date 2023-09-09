Уголовное дело завели после отравления петербуржцев готовой едой из доставки

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Петербурге после отравления людей едой из доставки. Фото: СУ СКР по Петербургу

В Петербурге на компанию «Грин Бокс» возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причиной для этого стало массовое отравление горожан их готовой едой. По последним данным, острую кишечную инфекцию подхватили 69 человек, в том числе один ребенок. Напомним, что продукцию «Грин Бокс» петербуржцы заказывали через сервис «Самокат». Там уже сняли блюда компании с продажи и начали собственное расследование.

- Следователями проведет осмотр предприятия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, повлекших отравление петербуржцев. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

Напомним, что после отравления горожан проверку начали в прокуратуре и Роспотребнадзоре. Сотрудники последнего ведомства нашли на производстве множество нарушений, например, там не соблюдались сроки годности, условия хранения продуктов и прочее.

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