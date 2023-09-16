Контроль за качеством продуктов в сервисах доставки усилят в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавно по Петербургу прокатилась волна острой кишечной инфекции. Почти 280 человек отравились готовой едой из сервиса доставки, у некоторых даже нашли сальмонеллу. Поэтому в городе решили усилить контроль за качеством продукции из курьерских служб. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Планируем проводить периодический мониторинг поставщиков крупнейших сервисов. Займется этим Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Тестировать продукцию будут не только после обращения жителей, но и в рамках соглашения с маркетплейсами, – уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее Приморский районный суд Северной столицы приостановил деятельность компании АО «Грин Бокс» на два месяца после массового отравления. Из 274 заболевших в стационарах продолжают находиться 137. Среди пострадавших зарегистрированы три ребенка. Число подхвативших сальмонеллу, по последним данным, с восьми выросло до 58.