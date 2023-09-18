Миллион рублей получат семьи погибших велосипедисток на трассе «Скандинавия». Фото: www.gov.spb.ru

В первую неделю сентября 60-м километре дороги в группу несовершеннолетних спортсменов влетела фура. В жутком ДТП погибли две девочки, еще девять велосипедисток – пострадали. Поэтому в комитете по социальной политике Петербурга решили по миллиону и полмиллиона рублей семьям спортсменок. Соответствующее распоряжение о выдаче материальной помощи уже появилось на сайте Смольного.

– Выплаты предоставляются членам семьи погибшей в результате ДТП суммой в один миллион рублей в равных долях на каждого родителя. А гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести, полагаются в размере 500 тысяч рублей вне зависимости от травм, – говорится в документе.

Напомним, недавно в Сети видео с места происшествия. Оказалось, что воспитанницы школы-интерната олимпийского резерва ехали по трассе в сопровождении тренера. Но внезапно в его машину влетела фура.