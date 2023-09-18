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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 19:11

Миллион рублей получат семьи погибших велосипедисток на трассе «Скандинавия»

Близким пострадавших на трассе «Скандинавия» велосипедисток выплатят по полмиллиона рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Миллион рублей получат семьи погибших велосипедисток на трассе «Скандинавия». Фото: www.gov.spb.ru

Миллион рублей получат семьи погибших велосипедисток на трассе «Скандинавия». Фото: www.gov.spb.ru

В первую неделю сентября 60-м километре дороги в группу несовершеннолетних спортсменов влетела фура. В жутком ДТП погибли две девочки, еще девять велосипедисток – пострадали. Поэтому в комитете по социальной политике Петербурга решили по миллиону и полмиллиона рублей семьям спортсменок. Соответствующее распоряжение о выдаче материальной помощи уже появилось на сайте Смольного.

– Выплаты предоставляются членам семьи погибшей в результате ДТП суммой в один миллион рублей в равных долях на каждого родителя. А гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести, полагаются в размере 500 тысяч рублей вне зависимости от травм, – говорится в документе.

Напомним, недавно в Сети видео с места происшествия. Оказалось, что воспитанницы школы-интерната олимпийского резерва ехали по трассе в сопровождении тренера. Но внезапно в его машину влетела фура.