Директору Greenbox выдвинули обвинение по делу о массовом отравлении петербуржцев

СК выдвинул обвинение директору Greenbox после массового отравление петербуржцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продолжают расследовать ситуацию с массовым отравлением людей, которые съели еду из доставки. По последним данным, из-за обедов от Greenbox пострадали 274 человека. Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. А сейчас правоохранители уже выдвинули обвинение директору компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу.

- В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение женщине 1985 года рождения, состоящей в должности директора производства АО «Greenbox», - уточнили в пресс-службе.

Следователи продолжают вести расследование и устанавливать иных лиц, которые причастны к отравлению петербуржцев.

Напомним, что ранее суд рассмотрел административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в отношении Greenbox. В результате деятельность компании приостановили на два месяца.