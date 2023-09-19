Тяжело пострадавшую в ДТП на «Скандинавии» велосипедистку выписали из больницы

Самую травмированную велосипедистку после ДТП на «Скандинавии» перевели в Тверь. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Самую «тяжелую» из всех пострадавших в жестком ДТП на трассе «Скандинавия» велосипедистку выписали из больницы. Девочку отправили домой в Тверь спустя почти две недели. Врачи Педиатрического университета Петербурга заявили, что состояние подростка удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

– Спортсменке в пятницу сделали повторное МРТ головы и шеи. Впереди длительная реабилитация из-за перелома подвздошной кости, черепно-мозговой травмы. Но ей лучше лечиться дома. Специалисты продолжат консультировать пострадавшую, – отметил ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Напомним, девочку перевели в клинику из городской больницы №40 после аварии на трассе «Скандинавия». Тогда в колонну воспитанниц спортшколы и машину сопровождения врезался большегруз. Две спортсменки погибли на месте, десять человек пострадали. Ребенка сразу доставили в реанимацию.