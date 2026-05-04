Репетиция парада ко Дню Победы перекроет движение в центре Петербурга 5 мая

В Петербурге продолжается подготовка к 9 Мая.

В центре Петербурга ограничат транспортное движение днем 5 мая. Движение перекроют из-за репетиции парада к 9 Мая, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Изменения в организации дорожного движения затронут четную сторону набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и нечетную сторону этой набережной от Певческого моста до Невского проспекта.

- С полуночи до 19:00 на указанных участках будет запрещено останавливаться. С 8:00 до 19:00 движение в этих зонах будет полностью перекрыто, - рассказали в пресс-службе комитета.

