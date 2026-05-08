Экс-депутат ЗакСа Петербурга Шишлов получил штраф 30 тысяч рублей

Мировой судья оштрафовал бывшего депутата ЗакСа Петербурга, экс-лидера фракции «Яблоко» Александра Шишлова. Его признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации.

Поводом стал пост, опубликованный 13 мая 2023 года в одной из групп в мессенджере. Шишлов разместил там информационный материал с кратким содержанием видео его интервью.

- В этом материале была недостоверная информация, поданная под видом достоверной. Она создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Шишлова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В конце апреля в отношении Шишлова составляли два административных протокола: за демонстрацию экстремистской символики и за злоупотребление свободой информации. Позже Шишлов добровольно сложил полномочия депутата ЗакСа.