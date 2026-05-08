Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2026 9:24

Экс-депутат ЗакСа Петербурга Шишлов получил штраф 30 тысяч рублей

Шишлов разместил недостоверную информацию под видом достоверной
Регина МАРИНЕЦ
Шишлова признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации.

Шишлова признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья оштрафовал бывшего депутата ЗакСа Петербурга, экс-лидера фракции «Яблоко» Александра Шишлова. Его признали виновным в злоупотреблении свободой массовой информации.

Поводом стал пост, опубликованный 13 мая 2023 года в одной из групп в мессенджере. Шишлов разместил там информационный материал с кратким содержанием видео его интервью.

- В этом материале была недостоверная информация, поданная под видом достоверной. Она создавала угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Шишлова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В конце апреля в отношении Шишлова составляли два административных протокола: за демонстрацию экстремистской символики и за злоупотребление свободой информации. Позже Шишлов добровольно сложил полномочия депутата ЗакСа.