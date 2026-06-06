Три человека пострадали от атаки БПЛА по Петербургу утром 6 июня

Три петербуржца пострадали от атак БПЛА утром 6 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека получили травмы после массовой атаки БПЛА по Петербургу утром 6 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Градоначальник сообщил, что угрозу в воздушном пространстве над Северной столицей больше нет, все атаки отбиты. Но без пострадавших не обошлось. Однако их состояние не вызывает у медиков опасения, их выписали домой.

- Российские ПВО не допустили того, чтобы нацистские дроны причинили городу ущерб. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, врачи выписаны их домой. Оперштаб под моим руководством продолжает координировать работу городских служб и помогает взаимодействовать с силовым блоком, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что всю хронологию атаки БПЛА по Петербургу и ограничений (в Пулково и Кронштадте) «КП-Петербург» расписала в отдельном материале. Тем временем в соседней Ленобласти губернатор Дрозденко отчитался о 144 сбитых боевых дронах ВСУ. Недалеко от поселка Большая Ижора произошел пожар на объекте Минобороны, часть населения эвакуировали с места.