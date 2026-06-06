Стало известно, что за объект Минобороны горел в Большой Ижоре из-за БПЛА

Дроны ВСУ атаковали арсенал Минобороны в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что за объект Минобороны горел с утра 6 июня в Большой Ижоре, откуда вынужденно эвакуировали более 600 местных жителей. По информации главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова, это арсенал с боеприпасами. Поэтому на время ликвидации пожара людей вывезли подальше. К 15:00 возгорание на территории Минобороны потушили, однако работы на месте продолжаются, в том числе там находятся группы разминирования. Проверяется, нет ли на территории взрывоопасных предметов.

- Была атака БПЛА (сбито 144 дрона. - Прим.ред.) на территорию арсенала, - подтвердил Алексей Кондрашов, его слова цитируют в пресс-службе администрации Ленобласти. – Эвакуированные люди находятся в нескольких пунктах пребывания: в домах культуры в Пениках и Гостилицах, а также в школе в Лебяжье. Их обеспечили водой, горячим питанием. К вечеру, я думаю, они вернутся в свои дома.

Добавим, что между Петербургом и Сосновым Бором временно приостановили транспортное сообщение, дороги перекрыты. Вечером 6 июня, как ожидаются, ограничения уберут.