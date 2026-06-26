Лахта Центр включит праздничную подсветку на «Алые паруса»

Лахта Центр - одно из самых высоких зданий в Петербурге. Фото: https://t.me/lakhtacenter

В ночь на 28 июня Петербург вновь станет центром внимания для выпускников школ. В честь знаменательного праздника «Алые паруса» город устроит незабываемое зрелище, которое объединит молодежь, учителей и родителей. В честь праздника «Лахта Центр» включит праздничную подсветку.

- Лахта Центр, одно из самых высоких зданий в Петербурге, также присоединяется к поздравлениям. В период с 22:30 27 июня до 3:30 28 июня на фасадах здания будет организована праздничная иллюминация, - рассказали в пресс-службе центра.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что маршруты автобусов и троллейбусов в Петербурге изменятся из-за «Алых парусов». Получить подробную информацию об изменениях в маршрутах можно на официальном сайте. Также появился список перекрытий улиц в день «Алых парусов». К слову, вход в Петропавловскую крепость тоже ограничат из-за «Алых парусов» 27 июня.