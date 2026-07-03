СК работает на месте убийства 12-летней девочки в садоводстве в Ленобласти

Девочку видели на камерах видеонаблюдения, но преступник на них, судя по всему, не попал. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи осматривают место убийства 12-летней школьницы, которая пропала 2 июля – ушла в лес за грибами и не вернулась. Трагедия произошла в СНТ «Захожье» под Тосно.

- По предварительным данным, ребенок погиб насильственной смертью - на теле найдены ранения, - сообщил источник «КП-Петербург». При этом родственники тела пока не видели, так что полной уверенности, что это их дочь, нет.

Последний раз Милана выходила на связь в пять часов вечера. Она по телефону сказала отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого телефон отключился, связь прервалась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка вышла из леса и двигалась по садоводству, но до дома не дошла.

Криминалисты осматривают территорию, изымают улики, опрашивают свидетелей и местных жителей. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего.