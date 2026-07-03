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3 июля 2026 9:25

СК работает на месте убийства 12-летней девочки в садоводстве в Ленобласти

На теле девочки нашли следы насильственной смерти
Регина МАРИНЕЦ
Девочку видели на камерах видеонаблюдения, но преступник на них, судя по всему, не попал.

Девочку видели на камерах видеонаблюдения, но преступник на них, судя по всему, не попал.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи осматривают место убийства 12-летней школьницы, которая пропала 2 июля – ушла в лес за грибами и не вернулась. Трагедия произошла в СНТ «Захожье» под Тосно.

- По предварительным данным, ребенок погиб насильственной смертью - на теле найдены ранения, - сообщил источник «КП-Петербург». При этом родственники тела пока не видели, так что полной уверенности, что это их дочь, нет.

Последний раз Милана выходила на связь в пять часов вечера. Она по телефону сказала отцу, что собирает лисички на лесной опушке. После этого телефон отключился, связь прервалась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка вышла из леса и двигалась по садоводству, но до дома не дошла.

Криминалисты осматривают территорию, изымают улики, опрашивают свидетелей и местных жителей. Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего.