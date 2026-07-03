По записям с камер видно, что девочка спокойно шла по территории СНТ. Фото: vk.com/zahozhye2

Камеры засняли последний маршрут 12-летней девочки перед убийством в Ленобласти. Трагедия произошла в Тосненском районе днем 2 июля. Школьница ушла на знакомую лесную опушку за лисичками, но домой так и не вернулась. Девочка вышла из СНТ «Захожье-5», где у ее семьи была дача, и направилась вдоль других садовых участков «Захожье» к лесной тропе. Оттуда она позвонила родителям и сообщила, что с ней все в порядке, и больше на связь не выходила.

На обратном пути домой ее зафиксировали камеры видеонаблюдения: школьница, одетая в яркий желтый дождевик, шла мимо дачных домов. По записям с камер видно, что девочка спокойно шла по территории СНТ «Захожье-3», затем вышла за ворота в направлении «Захожья-5». После этого ее больше никто не видел.

12-летняя девочка из СНТ в Ленобласти попала на камеры видеонаблюдения до момента убийства Видео: vk.com/zahozhye2

- Соседки, кто видел записи с камер, сказали, что девочка немножко пошатывалась. Наверное, подустала. Неуверенная такая походка у нее была, - рассказал «КП-Петербург» один из волонтеров.

Тем временем правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Собака привела к одному из домов местных жителей.