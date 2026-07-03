Полиция со стрельбой остановила черную «Волгу» во время погони в СНТ в Ленобласти, где убили девочку

Правоохранителям удалось задержать водителя черной "Волги", пытавшегося скрыться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция устроила погоню со стрельбой в СНТ «Захожье» в Ленобласти, где убили 12-летнюю девочку. Как сообщила «КП-Петербург» местная жительница, правоохранители погнались за черной «Волгой».

- На въезде в массив стоят машины ДПС, и следователи проверяют у всех водительские права и документы. Черная «Волга» рванула, когда увидела, что идет проверка, и поехала в сторону озера. Все инспекторы ДПС рванули за ним, стреляли по колесам, - рассказала «КП-Петербург» местная жительница. Но погоня была недолгой. Где-то около озера «Волга» врезалась в столб. Водителя задержали.

Напомним, днем 2 июля школьница отправилась на знакомую лесную опушку за лисичками и пропала. Тело девочки нашли только на следующий день с признаками насильственной смерти – девочка лежала на траве без одежды с серьезными ранами на голове. Подозреваемого в убийстве девочки задержали следователи, но после отпустили. Расследование продолжается.