Жена подозреваемого в убийстве школьницы в Ленобласти опасается травли

Задержанный мужчина оказался членом правления соседнего СНТ, где гуляла школьница. Фото: личная страница ВКонтакте

Жена 45-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области, заявила, что опасается травли и не знает, как теперь жить дальше. Об этом сообщает 78.ru.

По словам женщины, произошедшее стало для нее полной неожиданностью. Она рассказала, что в день трагедии супруг по имени Федор М. вернулся домой, как обычно, и его поведение не вызвало никаких подозрений.

- Я не понимаю, как себя вести. Он будет сидеть, отсиживаться, а со мной неизвестно что будет. Меня подожгут, меня будут гнобить, палкой бить. А мне работать, мне жить, - со слезами сказала Наталья.

Женщина также уточнила, что общих детей с подозреваемым у них нет.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в СНТ 2 июля. Школьница ушла за грибами в лес, но обратно не вернулась. Спустя сутки поисков, тело с признаками насильственной смерти обнаружили неподалеку от места пропажи. 4 июля поймали предполагаемого маньяка. Им оказался мужчина из соседнего СНТ.

Его задержали в Гатчине, когда тот пытался уехать на электричке. Ранее сообщалось, что он входил в состав правления одного из садоводческих товариществ и принимал активное участие в жизни СНТ, помогая решать хозяйственные вопросы. Федор занимается бизнесом по ремонту квартир. На допросе задержанный признал свою вину.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела и восстанавливают картину приеступления.