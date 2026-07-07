Убийца 12-летней девочки из Ленобласти фантазировал об изнасиловании чужих жен

Федор Мехнин признался на допросах о своей больной фантазии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страшные подробности стали известны из допроса убийцы 12-летней девочки из Ленобласти. «Благодел»-предприниматель Федор М. признался, что уже много лет фантазировал, как насилует чужих жен: ему нравились супруги свои знакомых. Как пишет Moika78.ru, эти мысли заставили его решиться напасть на девочку. Со слов изверга, он признал ее за женщину – она была высокого роста (167 см. – Прим.ред.), а также одета в желтый дождевик. Когда больной понял, что перед ним девочка, это все равно его не остановило.

- Сначала девочка ответила мне, показалась общительной и я подумал, что она сможет удовлетворить мои желания, поднес нож к ее лицу, но она упала на землю. Тогда я понял, что уже поздно что-либо менять и начал бить ее, - сообщает издание.

В итоге на теле девочки обнаружили 29 ножевых ранений. Напомним, убийцу отправили в СИЗО, он полностью признал вину. Девочку похоронили на кладбище в Колпино, на прощании родители включили ее любимую песню.