Обвиняемый на следственной эксперименте. Фото: Следком

Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента по делу об убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе. Обвиняемый мужчина наглядно показывает, как именно наносил удары ножом ребенку.

На кадрах - 42-летний председатель садоводства Федор Мехнин. Под присмотром следователей он демонстрирует последовательность ударов ножом по манекену, которые недавно нанес школьнице.

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти показал, как расправлялся с ребенком Видео: Следком России

- Мужчина также указал тайник с уликами. Криминалисты провели осмотр его авто - именно на этой машине он передвигался в день преступления, - сообщили в Следкоме России.

Напомним, Милана пропала вечером 2 июля. Она ушла за лисичками в лес у СНТ «Захожье» и не вернулась. Позже выяснилось: на обратном пути девочку перехватил Мехнин и угрожал ей ножом, пытался совершить насильственные действия, а получив отпор – зверски убил.

- Мужчина нанес не менее 29 ударов ножом в шею и спину, после этого он взял рюкзак потерпевшей, накинул лямку на шею и сдавливал до тех пор, пока она не перестала дышать, - уточнили в прокуратуре Ленобласти.

Сбежать мужчина не успел. Его задержали на станции в Гатчинском районе при попытке уехать за рубеж. К тому моменту он уже обналичил 1 млн рублей. Свою вину обвиняемый признал полностью. Суд отправил Мехнина под стражу на два месяца.

Прощание с Миланой состоится сегодня в Колпино в Соборе Троицы Живоначальной в 14:00. Семья объявила сбор средств.

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