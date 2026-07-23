Театр Комиссаржевской после пожара закупит планшет сцены за 18,7 млн рублей

Поставку планируют осуществить в течение 30 дней после подписания контракта. Фото: Борис Пиотровский

Недавно пострадавший от пожара театр имени Комиссаржевской объявил аукцион на поставку нового планшета сцены и откидного люка. Начальная цена контракта - 18,7 млн рублей. Театру требуется доска из сосны стоимостью 17,25 млн рублей и люк для доступа в трюм еще на 1,5 млн рублей.

- Поставку планируют осуществить в течение 30 дней, но не позднее 31 декабря 2028 года. Финансирование идет из внебюджетных средств учреждения. Гарантия на оборудование - не менее 24 месяцев, при обнаружении дефектов поставщик обязан устранить их или заменить товар в течение 30 дней, - следует из информации госзакупок.

Возгорание произошло 9 июля в ТЦ «Пассаж», который примыкает к зданию театра. Из-за пожара перекрывали участок Итальянской улицы, посетителей и работников торгового центра эвакуировали. Позднее выяснилось, что огонь повредил и театр.

КГИОП признал повреждения несущественными и разрешил провести восстановление. Специалисты демонтировали поврежденное оборудование, установили новый планшет сцены, смонтировали свет и звук. Зал полностью привели в порядок - уже 19 июля театр показал первый после происшествия спектакль.